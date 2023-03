Jury Duty: une date et un trailer pour la comédie avec James Marsden

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/03/2023 à 11h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Freevee

Freevee (le service gratuit d'Amazon) a dévoilé une date et un trailer pour son faux docu-série, Jury Duty.

James Marsden est l'un des 11 acteurs engagés dans Jury Duty, qui commencera le vendredi 7 avril avec quatre épisodes. La série diffusera ensuite deux épisodes par semaine.





Jury Duty veut exposer les rouages ​​d'un procès devant jury américain à travers les yeux d'un juré en particulier, Ronald Gladden. Ce que Gladden ne sait pas, c'est que toute l'affaire est fausse, tout le monde sauf lui est un acteur, y compris James Marsden, et tout ce qui se passe - à l'intérieur et à l'extérieur de la salle d'audience - est soigneusement planifié.EN plus de Marsden, qui joue une version alternative de lui-même, le casting inclut Alan Barinholtz Ron Song et Evan Williams

Source : TV Line