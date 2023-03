Schmigadoon!: le trailer de la saison 2 dévoile de nouveaux rôles pour presque tout le monde

News Séries

26/03/2023

2023 - Apple TV+

Schmigadoon! est prête à revenir sur les devants de la scène !

Apple TV+ a dévoilé un trailer pour la saison 2 de sa comédie musicale, qui débutera le mercredi 5 avril prochain:





Alors que la première saison parodiait les comédies musicales des années 40, les six épisodes de la seconde saison rendront hommage à une autre époque. Ayant trouvé le véritable amour dans la ville de Schmigadoon, la saison 2 verra Josh ( Keegan Michael Key ) et Melissa ( Cecily Strong ) à Schmicago, le monde des comédies musicales des années 60 et 70.Key et Strong seront rejoints par les nouveaux venus Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt) et Patrick Page (The Gilded Age), alors que des têtes familières de la saison 1 seront de retour: Ariana DeBose Aaron Tveit et Martin Short qui sera le seul à avoir le même rôle que dans la saison 1, celui du leprechaun.

Source : TV Line