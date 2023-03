The Walking Dead: Dead City: une date et un teaser pour le spin-off avec Maggie et Negan

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/03/2023 à 11h33 par Amelie Brillet

2023 - AMC

AMC a annoncé la date exacte de lancement de son spin-off The Walking Dead: Dead City, et un premier teaser tendu.

La chaîne a profité d'une convention samedi pour dévoiler un premier trailer tendu pour Dead City, qui a confirmé ce qui garde Maggie et Negan dans le même environnement.





Il semblerait qu'un méchant ait ses griffes sur Maggie et son enfant Hershell, et que Negan soit le seul à pouvoir les aider.Dans le spin-off de The Walking Dead , Maggie ( Lauren Cohan ) et Negan ( Jeffrey Dean Morgan ) voyagent dans un Manhattan post-apocalyptique coupé de la terre ferme depuis longtemps. La ville en ruine est remplie de morts et de résidents qui ont fait de New-York City leur propre monde plein d'anarchie, de dangers, et beauté et de terreur.Nous pourrons découvrir The Walking Dead: Dead City à partir du

Source : TV Line