Fear the Walking Dead: un trailer pour la dernière saison, qui fera un énorme saut dans le temps

27/03/2023

AMC a dévoilé un trailer pour la première partie de la huitième et dernière saison de sa série Fear The Walking Dead.

Le premier spin-off de The Walking Dead commencera son ultime saison le dimanche 14 mai. On y retrouvera Kim Dickens, de retour dans son rôle de Madison, et la série fera un gros bond dans le temps de 7 ans:





Ce qui veut dire que la petite Mo ne sera plus petite du tout ! Mais ce n'est pas tout: Morgan, Madison et les autres sont désormais sous les lois cyniques de PADRE. Les personnages sont démoralisés et abattus, et la tâche de redonner de l'espoir en un monde meilleur tombe sur Mo. Ce qui sera, bien sur, compliqué.En janvier dernier, la chaîne a annoncé que le drame arrivait à sa fin.

