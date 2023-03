Tiny Beautiful Things: une date et un trailer pour la nouvelle mini-série avec Kathryn Hahn

News Séries

27/03/2023 par Amelie Brillet

2023 - Hulu

Hulu a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle mini-série, Tiny Beautiful Things.

La nouvelle mini-série basée sur le bestseller de Cheryl Strayed et menée par la très prolifique Kathryn Hahn sera diffusée dès le vendredi 7 avril, avec sa saison de 8 épisodes:





On y suivra Hahn dans le rôle d'une femme qui devient à contrecœur Dear Sugar - une chroniqueuse de conseils anonyme vénérée - lorsque sa propre vie s'effondre. Racontée dans plusieurs chronologies avec une intimité, un nerf et une franchise étonnants, elle puise dans la beauté, la lutte et l'humour de sa propre vie pour nous montrer que nous ne sommes pas au-delà du sauvetage, que ce sont nos histoires qui nous sauveront finalement.Le casting est complété par Quentin Plair Sarah Pidgeon et Tanzyn Crawford