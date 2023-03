I'm a Virgo: un trailer pour la série sur un homme de 4 mètres de Prime Video

News Séries



Prime Video a dévoilé un trailer pour sa nouvelle série, qui s'annonce pour le moins intrigante, I'm A Virgo.

Jharrel Jerome (révélation de When They See Us) faite une grande impression dans le trailer de la nouvelle série de Boots Riley (le film Sorry To Bother You).





Créée, écrite et réalisée entièrement par Riley, les 7 épisodes de I'm A Virgo sont décrits comme une histoire de passage à l'âge adulte sombrement comique et fantastique sur Cootie, un jeune homme de 4 mètres à Oakland, en Californie.Ayant grandi caché, passant le temps à l'aide de comic books et de séries télé, Cootie s'échappe pour expérimenter la beauté et les contradictions du monde réel. Il forme des amitiés, trouve l'amour, traverse des situations gênantes et rencontre son idole, The Hero (joué par Walton Goggins ).Le casting est complété par Brett Gray Mike Epps et Carmen Ejogo Prime Video a annoncé quesans plus de précisions pour le moment.

Source : TV Line