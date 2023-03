Star Trek: Discovery prendra fin avec sa saison 5, découvrez quand elle sera diffusée

News Séries

Paramount+ a annoncé que la cinquième saison de sa série Star Trek: Discovery sera la dernière.

La saison 5 de la série SF menée par Sonequa Martin commencera sa diffusion début 2024.





Après avoir convaincu Ten-C d'arrêter d'utiliser leur DMA qui détruit des galaxies à la fin de la saison 4, la dernière saison verra Captain Burnham (Martin-Green) et l'équipe de l'USS Discovery découvrir un mystère qui les envoie dans une aventure épique à travers la galaxie pour trouver un pouvoir ancien dont l'existence a été cachée pendant des siècles. Mais d'autres sont à sa recherche, de dangereux ennemis qui ne s'arrêteront devant rien pour récupérer le pouvoir.Le casting de la saison 5 est complété par Doug Jones David Ajala et Blu del Barrio.Trois nouveaux membres viendront compléter le casting: Callum Keith Rennie Eve Harlow et Elias Toufexis Paramount+ a lancé son spin-off Star Trek: Strange New Worlds, centré sur les aventures du Captain Pike ( Anson Mount ), Spock ( Ethan Peck ) et Una/Number One ( Rebecca Romijn ) en 2022. La série a été renouvelée avant même d'être lancée.Un second spin-off, centré sur l'univers miroir de Philippa Georgiou ( Michelle Yeoh ). La série est toujours en phase de développement.

