Firefly Lane: un trailer pour les tous derniers épisodes de la série

le 28/03/2023 par Amelie Brillet

2023 - Netflix

Il est temps de dire au revoir à Tully et Kate.

Netflix a dévoilé un trailer officiel pour la seconde partie de la deuxième et dernière saison de son drame Firefly Lane, mené par Sarah Chalke et Katherine Heigl. Les sept derniers épisodes seront disponibles à partir du jeudi 27 avril:





En cette fin de saison, nous saurons ce qui a causé la fin de 30 ans d'amitié entre Tully et Kate. Mais d'abord, Kate devra gérer sa douleur après le voyage qui a mal tourné de Johnny en Iraq, et Tully fera face à un procès après avoir quitté son talk show, et devra recommencer sa carrière à zéro.