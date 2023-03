Fatal Attraction: une date et un teaser pour l'adaptation de Paramount+

News Séries

2023 - Paramount+

Paramount+ a dévoilé une date et un teaser pour sa nouvelle série, Fatal Attraction.

La série débutera avec trois de ses huit épisodes le dimanche 30 avril:





Fatal Attraction est une ré imagination du thriller psycho-sexuel culte des années 80. La nouvelle série explorera les thèmes du mariage et de l'infidélité dans le contexte actuel, et vu à travers la vision de femmes fortes, de trouble de la personnalité et de besoin de contrôle.Dans le teaser, on peut déjà sentir la tension entre l'homme marié Dan Gallagher ( Joshua Jackson ) et sa maîtresse éconduite Alex Forrest ( Lizzy Caplan ). On voit beaucoup d'alchimie jusqu'à ce que les choses versent dans le harcèlement, avec Alex qui va chez Dan pour rencontrer sa femme.Le casting est complété par Amanda Peet (la femme de Dan, Beth), Alyssa Jirrels (leur fille Ellen), mais aussi Toby Huss Reno Wilson et Brian Goodman

Source : TV Line