Fubar: une date et un teaser pour la comédie d'action avec Arnold Schwarzenegger

2023 - Netflix

Netflix a dévoilé une date et un premier teaser pour sa nouvelle comédie d'action, Fubar.

Menée par le héros d'action (et flic à la maternelle) culte des années 80 Arnold Schwarzenegger, la série commencera sa première saison de 8 épisodes le jeudi 25 mai prochain:





La série suit un père et une fille qui, après avoir appris qu'ils travaillent tous deux depuis des années comme agents secrets pour la CIA, réalisent que leur relation a toujours été un mensonge et qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Forcés de devenir partenaires, la série s'attaque aux dynamiques familiales sur un fond d'espionnage, d'action et d'humour.Le casting est complété par Monica Barbaro Andy Buckley et Jay Baruchel.Fubar est créée par Nick Santora (Scorpion).

