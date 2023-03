House of The Dragon: la saison 2 sera plus courteque la 1; et la série commence déjà à penser à sa fin

News Séries

2022 - HBO

HBO a partagé plus d'informations sur le futur de sa série House Of The Dragon.

La saison 2 du prequel de Game Of Thrones comportera 8 épisodes, soit deux de moins que la première saison. Le changement a été fait pour se mettre au service de l'histoire.





C'est aussi une manière de mettre toutes les chances du côté de la série pour obtenir une saison 3. L'équipe créative de la série a prévu trois ou quatre saisons pour boucler l'histoire. Ryan Condal, showrunner et producteur, et George R.R. Martin, l'auteur de la saga et producteur de la série, auraient pris le temps de voir l'ensemble du projet: la façon dont les saisons sont découpées, quelles batailles inclure et où... d'où les 8 épisodes de la saison 2, etComme déjà annoncé, la saison 2 de House Of The Dragon ne sera très probablement diffusée qu'en 2024. Casey Bloys, le chef de HBO et HBO Max, a déclaré juste après la fin de la saison 1 qu'ils commençaient tout juste à mettre le plan en place et que, comme pour la première saison, il y a beaucoup d'inconnu. Le tournage devrait commencer cet été au Royaume-Uni.

