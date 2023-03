Star Trek: Strange New Worlds renouvelée pour une saison 3, une date pour la saison 2

News Séries

Paramount+ vient de renouveler sa série Star Trek: Strange New Worlds pour une saison 3.

Le streamer en a profité pour annoncer que la saison 2 débuterait le jeudi 15 juin, et qu'un épisode par semaine serait diffusé.



Star Trek: Lower Decks, quant à elle, a été renouvelée pour une saison 5 de 10 épisodes. La saison 4 sera diffusée cet été, mais une date exacte n'a pas encore été dévoilée.



Strange New Worlds se déroule des annes avant que Kirk ne prenne le contrôle de l'U.S.S. Enterprise et suit le Capitaine Christopher Pike (Anson Mount), Number One Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) et l'officier scientifique Spock (Ethan Peck) dans leur exploration des nouveaux mondes autour de la galaxie.



L'équipe inclut aussi l'infirmière Christine Chapel (Jess Bush), La’an Noonien-Singh (Christina Chang), Cadet Nyota Uhura (Celia Rose Gooding), Dr. M’Benga (Babs Olusanmokun) et Lt. Erica Ortegas (Melissa Navia).



Paul Wesley (The Vampire Diaries), qui est apparu dans le rôle de James T. Kirk dans le season finale de la saison 1, sera récurrent dans la saison 2.

