Le showrunner de The Handmaid's Tale ne gèrera pas la dernière saison pour se consacrer au spin-off

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/03/2023 à 18h05 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Hulu

La fin de The Handmaid’s Tale sonnera peut-être un tout petit peu différemment que l'ensemble de la série.

Le producteur exécutif Bruce Miller, qui a supervisé la série depuis sa première saison, quitte sa position de showrunner pour la saison 6. Les producteurs/auteurs Yahlin Chang et Eric Tuchman le remplaceront durant la dernière saison.



Miller a décidé de se consacrer au développement du spin-off de Handmaid's, The Testaments (dans lequel le personnage de Aunt Lydia est très important). Le projet, confirmé par Hulu en septembre, était en développement actif et basé sur le roman de Margaret Atwood du même nom, et se déroule des années après les événements de The Handmaid's Tale.



Miller écrira tout de même deux épisodes de la dernière saison.

Source : TV Line