Billions prendra fin avec sa saison 7

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/03/2023 à 14h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2021 - Showtime

La série de Showtime, Billions, prendra fin avec sa septième saison à venir.

C'est le membre du casting Dan Soder qui a annoncé la nouvelle. Il joue le rôle du trader Mafee depuis la première saison. Il a simplement annoncé durant une interview que la dernière saison de Billions était en chemin, en se demandant après coup s'il avait le droit de le dire...



Une date pour la saison 7 n'a pas encore été annoncée, mais on sait que Damian Lewis reprendra son rôle de Bobby "Axe" Axelrod dans 6 des 12 derniers épisodes. Lewis avait quitté la série à la fin de la saison 5, et avait été remplacé par le milliardaire, titan du business Mike Prince (joué par Corey Stoll).



Showtime, qui est en train de fusionner avec Paramount+, développe des spin-off potentiels pour Billions, qui incluent Millions (sur des trentenaires qui veulent devenir des rois de la finance à Manhattan) et Trillions (basée sur les histoires fictionnelles des personnes les plus riches de la planète). Un spin-off basé à Miami, et un basé à Londres sont aussi envisagés.

Source : TV Line