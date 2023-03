Awkwafina Is Nora Is Nora From Queens: une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/03/2023 à 15h03 par Amelie Brillet

2023 - Comedy Central

Comedy Central a dévoilé une date et un teaser pour la troisième saison de sa comédie Awkwafina Is Nora From Queens.

La comédie menée par Awkwafina reviendra le mercredi 26 avril, 18 mois après le season finale de la saison 2, dont le season finale a été diffusé en octobre 2021.





Inspirée de la vraie vie d' Awkwafina , Awkwafina Is Nora From Queens met en scène l'actrice dans le rôle d'une jeune femme qui s'appuie sur sa famille: son père Wally ( B.D. Wong ), sa grand-mère ( Lori Tan Chinn ) et son cousin Edmund ( Bowen Yang ), alors qu'elle vit sa vie de jeune femme dans le Queens, à New York.

Source : TV Line