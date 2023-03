The Night Agent renouvelée pour une saison 2

News Séries

Netflix a déjà renouvelé sa série The Night Agent pour une saison 2.

Le thriller d'espionnage créé par Shawn Ryan (The Shield), que beaucoup ont déjà bingé, a été renouvelée pour une saison 2 de 10 épisodes. La nouvelle est tombée alors que la première saison n'est disponible que depuis une semaine.





Basée sur le roman du même nom de Matthew Quirk, The Night Agent suit Peter Sutherland ( Gabriel Basso ), un agent du FBI de bas niveau qui travaille dans le sous-sol de la Maison Blanche, s'occupant d'un téléphone qui ne sonne jamais, jusqu'à ce qu'i sonne... Cet appel urgent de Rose Larkin ( Luciane Buchanan ) propulse Peter dans une conspiration qui avance vite et qui est pleine de dangers, et qui finit par le mener jusqu'au bureau oval.Le casting de la saison 1 est complété par Hong Chau Fola Evans-Akingbola et D.B. Woodside

