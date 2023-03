Dead Ringers: une date et un trailer pour le thriller de Prime Video vec Rachel Weisz

News Séries

Seriesaddict.fr le 30/03/2023 à 15h49 par Amelie Brillet

2023 - Prime Video

Les brillantes psychopathes de Dead Ringers sont sur le point de bouleverser le monde de la science tel que nous le connaissons, si l'on en croit le trailer de Prime Video, qui a aussi annoncé une date.

Le thriller psychologique de 6 épisodes diffusera tous ses épisodes à partir du vendredi 21 avril. Il s'agit d'une adaptation moderne du film de 1988 du même nom de David Cronenberg.





La mini-série met en scène Rachel Weisz dans le double rôle d'Elliot et Beverly Mantle, des jumelles qui partagent tout: la drogue, les amants et un désir sans merci de faire tout ce qu'il faut, y compris pousser les limites de l'éthique médicale, pour mettre à jour les pratiques médicales concernant les femmes, et les amener sur le devant de la scène.Le trailer commence à nous montrer leur folie, alors que les jumelles veulent changer la façon dont les femmes donnent naissance, de "faire grandir des bébés à partir de rien" à des méthodes bien plus effrayantes et éthiquement tordues, Elliot et Beverly sont prêtes à tout pour faire plier les lois de la science et se faire passer pour Dieu.Le casting est complété par Britne Oldford (The Umbrella Academy), Poppy Liu (Hacks), Michael Chernus (Severance), Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty) et Emily Meade (The Deuce).

Source : TV Line