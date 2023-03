GLAAD Media Awards 2023: les résultats

News Séries

Les résultats des GLAAD Media Awards 2023 sont tombés.

La GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) a révélé les résultats de l'édition 2023, qui comme chaque année récompensent les œuvres représentant de manière positive la communauté gay, lesbienne et bisexuelle et les problèmes qui les touchent.



Découvrez ci-dessous les résultats de l'édition 2023 des GLAAD Media Awards (en rose) :



Meilleure nouvelle série

A League of Their Own (Prime Video)

Heartbreak High (Netflix)

High School (Amazon Freevee)

Interview With the Vampire (AMC)

Our Flag Means Death (HBO Max)

Queer as Folk (Peacock)

The Rookie: Feds (ABC)

The Sandman (Netflix)

Somebody Somewhere (HBO)

Willow (Disney+)



Meilleure série dramatique

911 : Lone Star (Fox)

Chucky (Syfy)

Good Trouble (Freeform)

Gossip Girl (HBO Max)

Grey’s Anatomy (ABC)

The L Word: Generation Q (Showtime)

P-Valley (Starz)

September Mornings (Prime Video)

Star Trek: Discovery (Paramount+)

The Umbrella Academy (Netflix)



Meilleure série comique

Abbott Elementary (ABC)

Derry Girls (Netflix)

Hacks (HBO Max)

Harley Quinn (HBO Max)

Love, Victor (Hulu)

Never Have I Ever (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Sex Lives of College Girls (HBO Max)

Sort Of (HBO Max)

What We Do in the Shadows (FX)



Meilleur téléfilm ou série limitée

American Horror Story: NYC (FX)

The Ignorant Angels (Hulu)

The Best Man: The Final Chapters (Peacock)

Welcome to Chippendales (Hulu)

The White Lotus (HBO)



