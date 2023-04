Barry: un trailer officiel qui annonce une sombre dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/04/2023 à 10h46 par Amelie Brillet | Divers | 0

2023 - HBO

HBO a dévoilé son trailer officiel pour la toute dernière série de sa comédie noire Barry.

Barry Berkman est-il irrécupérable ? C'est la question au centre du trailer, pour la saison 4 de 8 épisodes qui débutera le dimanche 16 avril prochain:





L'ultime saison verra Barry ( Bill Hader ), dans le rôle du récemment incarcéré tueur à gage/ acteur en formation avoir une crise existentielle derrière les barreaux et penser à une éventuelle évasion.En plus de Hader, qui a aussi réalisé les 8 épisodes de la saison, le casting est complété par Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan, Henry Winkler et Robert Wisdom.

Source : TV Line