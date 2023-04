Harry Potter: HBO Max s'apprête à signer un accord pour une série

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/04/2023 à 15h18 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Warner Bros. Picture

HBO Max s'apprête à conclure un accord pour créer une série dans l'univers de Harry Potter.

La série serait basée sur la franchise de livres et de films. Chaque saison de la série serait basée sur un des sept romans de J.K. Rowling, qui serait créativement impliquée dans le projet, mais ne sera ni créatrice ni showrunner.



Les discussions sont toujours en cours, mais la société parente Warner Bros. Discovery organise un événement presse mercredi prochain pour son service de streaming (qui pourrait inclure un nouveau nom, attendu depuis longtemps). Donc c'est la bonne période pour une grosse annonce.



La saga Harry Potter a commencé avec le premier roman de Rowling, Harry Potter et la Pierre Philosophale (Harry Potter and The Sorcerer's Stone), publié en 1997. Six romans ont suivi, se vendant chacun à 600 millions d'exemplaires à travers le monde. La franchise de films, menée par Daniel Radcliffe dans le rôle du sorcier éponyme, a commencé en 2001. En tout, les 8 films ont fait plus de 7 milliards de dollars de recette. HBO Max a diffusé une réunion pour les 20 ans de la saga, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, qui a débuté l'an passé.



Une série potentielle a été annoncée en 2021.

Source : TV Line