Rings of Power: seuls 1/3 des téléspectateurs ont terminé la saison

04/04/2023

Coup dur pour Prime Video, qui a annoncé que seuls 1/3 des téléspectateurs des Etats-Unis avaient terminé sa série phare, The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Seuls 37% des téléspectateurs aux Etats-Unis ont vu les 8 épisodes de la première saison du drame fantastique. La série a fait un peu mieux outre atlantique (donc aussi chez nous), où le taux de complétion est de 45% (dont je fais partie et si vous avez abandonné en cours, sachez que les trois derniers épisodes sont à mon humble avis les plus intéressants).



Selon une source, même un taux de 50% n'aurait pas été exceptionnel, surtout pour une série aussi chère. La première saison aurait coûté à peu près 715 millions de dollars.



Malgré ces chiffres, la cheffe de Prime Video, Jennifer Salke, soutient Rings Of Power, qui devrait revenir en 2024 pour sa seconde saison. Elle a expliqué qu'en interne, personne ne voyait la série comme un échec, et que la seconde saison aurait plus d'action que la première, qui a nécessité beaucoup de mise en place.



Et vous, vous avez terminé la saison ?

