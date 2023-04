The Crowded Room: une date et des photos pour la mini-série avec Tom Holland et Emmy Rossum

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/04/2023 à 15h32 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date et les toutes premières photos pour sa nouvelle mini-série.

The Crowded Room débutera le vendredi 9 juin. La série est créée par le réalisateur oscarisé Akiva Goldsman (A Beautiful Mind).

Tom Holland, qui est aussi producteur, partage le haut de l'affiche avec Amanda Seyfried et Emmy Rossum.



Les 3 premiers des 10 épisodes seront diffusés le 9 juin, puis un épisode sera diffusé chaque semaine jusqu'au finale du 28 juillet.



The Crowded Room suit Danny Sullivan (Holland), un homme arrêté suite à son implication dans une fusillade à New-York en 1979. Un thriller captivant raconté à travers une série d'interviews avec la curieuse interrogatrice Rya Goodwin (Seyfried), qui permettent de dévoiler l'histoire de la vie de Danny, révélant des éléments du passé mystérieux qui l'a forgé, et les révélations qui le mèneront à une révélation qui changeront le cours de sa vie.



Le casting est complété par Sasha Lane, Will Chase et Lior Raz. Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski et Zachary Golinger apparaitront quant à eux en tant que guests.



Apple TV+ a aussi dévoilé des photos pour The Crowded Room:





Source : Deadline