Upfronts 2023: FOX commande le drame médical Doc

Seriesaddict.fr le 05/04/2023

Doc: Nelle Tue Mani - 2020 - Rai 1

FOX lance officiellement la saison des Upfronts 2023. Elle est la première à annoncer la commande d'une série pour la rentrée prochaine, en l'occurrence le drame médical Doc.

La chaîne a accordé la commande d'une saison au drame adapté d'une série italienne du même nom. La série suit la docteure Amy Elias, cheffe de médecine à l'hôpital de Minneapolis qui perd la mémoire à la suite d'un accident de voiture. Elle doit redevenir interne et reconstruire sa vie à partir des morceaux qui lui restent.



Plus de détails sur le synopsis: Après qu'une blessure au cerveau ait effacé les 8 dernières années de sa mémoire, Amy doit naviguer dans un monde où elle ne se souvient absolument pas des patients qu'elle a traité, des collègues qu'elle a croisé, de l'âme sœur avec laquelle elle a divorcé, de l'homme qu'elle aime à présent ou de la tragédie qui l'a poussée à éloigner tout son entourage. Elle ne peut compter que sur sa fille de 17 ans, dont elle se souvient comme une fille de 9 ans, et sur une poignée d'amis dévoués, alors qu'elle lutte pour continuer à pratiquer la médecine, malgré la perte de presque une décennie de connaissances et d'expériences.