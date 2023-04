The Big Door Prize déjà renouvelée pour une saison 2

News Séries

Apple TV+ a déjà renouvelé sa série The Big Door Prize pour une saison 2.

Le streamer doit voir tout le potentiel de sa nouvelle dramédie menée par Chris O'Dowd, puisqu'elle l'a renouvelée alors que les trois premiers épisodes ne sont disponibles que depuis le mercredi 29 mars.





Basée sur le roman du même nom de M.O. Walsh, The Big Door Prize raconte l'histoire d'une petite ville changée à jamais quand une mystérieuse machine apparait dans l'épicerie, promettant à chaque habitant de révéler son vrai potentiel. O'Dowd joue Dusty Hubbard, un homme de famille et prof de lycée en apparence heureux de sa vie et joyeux, qui voit tout son entourage réévaluer sa vie et ses ambitions en fonction de ce leur leur dit la machine. Il est obligé de se demander s'il est aussi heureux qu'il le pensait.Alors qu'il demeure sceptique, sa femme Cass ( Gabrielle Dennis ) se laisse tenter par la machine, dans l'espoir qu'il y ait quelque chose de plus grand pour elle, quelque part. Comme beaucoup des résidents de Deerfield, les couple a mené une vie relativement simple et sans complications, jusqu'à l'arrivée de la machine Morpho.Le casting est complété par Ally Maki Djouliet Amara et Sammy Fourlas

