Ghosts of Beirut: une date pour la nouvelle mini-série de Showtime

06/04/2023

2023 - Showtime

Showtime a dévoilé une date pour sa mini-série basée sur des faits réels, Ghosts Of Beirut.

Le drame d'espionnage est basé sur la vraie chasse à l'homme d'Imad Mughniyeh, le terroriste libanais insaisissable qui a déjoué ses adversaires de la CIA et du MOSSAD pendant plus de 20 ans.



La mini-série, créée par les créateurs de Fauda Avi Issacharoff et Lior Raz, le casting international est composé de Dina Shihabi, Dermot Mulroney, Garret Dillahunt, Iddo Goldberg, Hisham Suleiman, Amir Khoury et Rafi Gavron.



La série de quatre épisodes commencera le dimanche 21 mai.



Ghosts of Beirut, dont la narration est augmentée par des éléments de documentaires, traque les origines de Mugniyeh, 21 ans, aussi connu sous le nom de The Ghost, qui est sorti de l'obscurité et est responsable de plus de morts d'américains que quiconque avant le 11 septembre.



Raconté des points de vues américains, israéliens et libanais et suivant deux générations d'officiers de la CIA, la série retrace les origines du terroriste des quartiers pauvres shiite au sud de Beirut où il a perfectionné le concept des kamikazes, une tactique mortelle qui l'a propulsé au rang de terroriste le plus dangereux du monde.

Source : Deadline