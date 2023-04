Cruel Intentions: l'adaptation série commandée par Amazon

News Séries

1999 - Original Film

L'adaptation de Cruel Intentions (sorti sous le nom Sexe Intentions en France) a enfin été commandée par Prime Video.

Amazon a commandé 8 épisodes pour l'adaptation TV en projet depuis longtemps du film de 1999. La production débutera début juin à Toronto.



Bien que le projet ait été en développement sur Freevee, la plateforme gratuite d'Amazon, il y a de bonnes chances que la série soit transférée sur Prime Video.



Située à Washington D.C., Cruel Intentions suivra deux demi frères et sœurs sans pitié qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour rester à la tête de leurs fraternité et sororité dans leur université. Après un incident de bizutage brutal qui remet en question l'existence du système dont ils sont à la tête, ils feront tout pour préserver leur pouvoir et leur réputation... y-compris séduire la fille du vice-président des Etats-Unis.



Le film original était lui-même basée sur le roman du 18ème siècle de Choderlo de Laclos, et mettait en scène Sarah Michelle Gellar et Ryan Phillippe dans les rôles de Kathryn Merteuil et Sebastian Valmont, qui comptaient sur la capacité de Sebastian de séduire Annette Hargrove (Reese Witherspoon), la fille du président de leur école.



En 2016, NBC a commandé un pilot pour un sequel qui aurait pris place 16 ans après les événements du film, avec Gellar qui aurait repris son rôle. Mais le projet n'avait pas reçu de commande de série.



En octobre dernier, l'actrice avait avoué être reconnaissante que le projet n'ait pas vu le jour; expliquant que la série ne se prêtait pas du tout à un grand network (qui ne diffuse que du contenu pas trop violent, et pas du tout sexuel).

