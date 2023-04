A Small Light: une date et un trailer pour la mini-série de NatGeo sur ceux qui ont caché Anne Frank

News Séries

National Geographic a dévoilé une date et un trailer pour A Small Light, sa série sur ceux qui ont courageusement choisi de cacher la famille d'Anne Frank et d'autres pendant la seconde Guerre Mondiale.

La série de 8 épisodes débutera le lundi 1er mai avec deux épisodes par semaine:





Basée sur une histoire vraie, A Small Light suit Mieo Gies ( Bel Powley ), une femme libre et avec de fortes convictions à une époque où de simples opinions pouvaient causer votre mort, quand Otto Frank ( Liev Schreiber ) lui demande de l'aider à cacher sa famille des nazis.Miep accepte sans hésitations et pour les deux années suivantes, elle et son époux dévoué Jan ( Joe Cole ), avec plusieurs autres héros du quotidien, ont protégé les familles Frank, van Pels et Pferffer en les cachant dans leur annexe secrète.Raconté avec une sensibilité moderne, A Small Light promet de dépoussiérer l'Histoire et de demander aux téléspectateurs ce qu'ils auraient fait dans la situation de Miep.Le casting est complété par Amira Casar Rudi Goodman et Noah Taylor

