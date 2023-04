Game of Thrones: un spin-off que le règne de Aegon I Targaryen en développement

News Séries

HBO continue à creuser l'Histoire de Westeros: la chaîne envisage un prequel pour Game Of Thrones qui serait centré sur le règne d'Aegon I Targaryen.

La potentielle série, qui est à un stade de développement très précoce, prendrait place un siècle avant House Of The Dragons, qui se passe déjà 200 ans avant les événements de Game Of Thrones et raconterait l'histoire du Roi Aegon I Targaryen, qui a été le tout premier à s'asseoir sur le trône de fer et à établie la dynastie Targaryen. Aegon et ses femmes, Vesenya et Rhaenys, ont utilisé leurs trois dragons pour conquérir six des sept royaumes de Westeros (tous sauf Dorne).



Aucun auteur n'est attaché au projet pour le moment, mais HBO est à la recherche du bon auteur qui pourrait aider le développement de la série. La série pourrait débuter par un film, qui mènerait ensuite à la série, mais les détails sont très flous pour le moment.



Game Of Thrones a été un tel succès pour la chaîne qu'elle a commencé à développer plusieurs spin-off et prequels. Un seul d'entre eux a vu le jour pour le moment, House Of The Dragon qui a débuté en août dernier et a rapidement été renouvelée pour une saison 2 qui n'arrivera pas avant 2024. En décembre, George R.R. Martin a expliqué que le développement de certains spin-offs était plus rapide que d'autres, mais qu'aucun d'entre eux n'avait été commandé pour le moment, mais qu'ils espéraient que ce soit le cas prochainement.

