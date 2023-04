Star Trek: Starfleet Academy commandée sur Paramount+

News Séries

2023 - Paramount+

Paramount+ continue à étendre son univers Star Trek: le streamer a commandé la nouvelle série Starfleet Academy.

Le service a annoncé la commande de Star Trek: Starfleet Academy, sa cinquième série Star Trek, sans compter les deux séries animées. Le boss de la franchise, Alex Kurtzman et Noga Landau (Nancy Drew) seront co-showrunners et producteurs.



Kurtzman ont dit dans un communiqué que les admissions à la Starfleet Academy étaient désormais ouvertes, que nous pourrions explorer la galaxie et contrôler notre destinée. Ils ont continué l'introduction en expliquant que pour la première fois depuis plus d'un siècle, le campus serait réouvert pour admettre des individus de ans minimum qui rêvent d'excéder leurs limites physiques, mentales et spirituelles, qui apprécient l'amitié, la camaraderie, l'honneur et la dévotion à des causes plus grandes qu'eux mêmes.



Paramount+ diffuse Star Trek: Discovery (qui va se terminer avec sa saison 5), Star Trek: Short Treks (une anthologie initialement conçue pour réduire l'attente entre deux saisons de Discovery), Star Trek: Picard (qui se termine avec sa saison 3), Star Trek: Strange New Worlds (renouvelée pour des saisons 2 et 3), Star Trek: Lower Decks (renouvelée pour des saisons 4 et 5) et Star Trek: Prodigy (renouvelée pour une saison 2).



Une huitième série, le spin-off de Discovery avec la nouvellement oscarisée Michelle Yeoh, est toujours en développement actif, aux dernières nouvelles.

