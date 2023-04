The Resident annulée après 6 saisons

News Séries

FOX a officiellement annulé son drame médical The Resident après six saisons.

Amy Holden, la co-créatrice de la série, a réagit à la nouvelle sur Twitter en expliquant elle était très reconnaissante du casting et de l'équipe, avec qui elle a partagé une expérience qui a changé sa vie.



Cette saison, The Resident a réuni en moyenne 4.4 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.5, soit des chutes de 10 et 29 % par rapport à la saison précédente. Des 15 séries que la FOX a diffusé jusqu'ici cette saison, elle a les quatrième meilleures audiences, mais est neuvième ex-aequo pour le taux.



Le sort de la série semblait déjà être plié début mars, puisqu'une entreprise de vente aux enchères avait annoncé une prochaine vente d'accessoires d'une srie médicale, et que des fans avaient reconnu des éléments de décor... un membre de l'équipe avait confié que la série prendrait fin, mais la chaîne n'avait pas confirmé.



La programmation de FOX ne manquera pas de série médicale puisque plus tôt dans la semaine, elle a commandé Doc, adaptée de la série italienne Doc - Nelle tue mani. Le drame suit le Dr. Amy Elias, brillante cheffe à l'hôpital de Minneapolis qui doit évoluer dans un monde peu familier suite à une blessure qui a effacé les 8 dernières années de sa mémoire.

