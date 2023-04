Ahsoka: un premier trailer et des photos pour le spin-off de The Mandalorian

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/04/2023 à 11h34 par Amelie Brillet

2023 - Disney +

Disney+ a dévoilé de premières images pour sa nouvelle série Ahsoka, où on découvre de nombreux visges familiers.

Le créateur de la série Dave Filoni et son producteur Jon Favreau ont dévoilé le trailer qui donne un bon aperçu de Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren, nous offre aussi de courtes images de Grand Admiral Thrawn, et confirme que Mary Elizabeth Winstead (Fargo) joue Hera Syndulla, membre de la rebellion Twi'lek.





On peut aussi voir Genevieve O’Reilly (Rogue One, Andor) qui reprend son rôle de Mon Mothma, alors que Ray Stevenson (Black Sails, Star Wars Rebels) se profile comme un adversaire brandissant un sabre laser nommé Baylan Skoll.On sait désormais que la série débutera en août, mais la date précise n'a pas encore été révélée.Menée par Rosario Dawson dans le rôle titre, Ahsoka se déroule après la chute de l'Empire, et suit l'ancienne chevalier Jedi alors qu'elle enquête sur une menace naissante qui pèse sur une galaxie vulnérable.

Source : TV Line