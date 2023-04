Sex/Life annulée après deux saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/04/2023 par Amelie Brillet

2023 - Netflix

C'est fini pour Sex/Life.

La série sexy de Netflix a été annulée après deux saisons.



Sarah Shahi, l'actrice principale, est déjà occupée par un nouveau projet puisqu'elle doit prendre la tête de Judgement, un pilot d'ABC dans lequel elle jouera une avocate en cours de sélection pour la Cour suprême.





Sex/Life suivait Billie Connelly, une femme et mère qui, après s'être fatiguée de sa vie ennuyeuse de banlieue, a commencé à tenir un journal et fantasmer sur ses exploits passionnés avec son ex petit-ami Brad.La saison 2 s'est terminée avec l'ex mari de Billie, Cooper, sur le point de demander sa nouvelle petite amie Emily en mariage, et Sasha épousant son amour de longue date Kam.C'est au mariage de Sasha que Billie a revu Brad, qui a révélé qu'il avait rompu avec sa petite amie Gigi et n'avait jamais cessé d'aimer Billie. Ils se sont finalement mariés et Billie a dit à un Brad ravi qu'elle était enceinte.En plus de Shahi, la série mettait en scène Adam Demos (Brad), Margaret Odette (Sasha), Mike Vogel (Cooper), Jonathan Sadowski (Devon) et Li Jun Li (Francesca).Durant un podcast diffusé plus tôt cette semaine, Shahi a ouvertement critiqué la seconde saison de Sex/Life, expliquant que le processus de production était définitivement un challenge, et qu'elle n'avait pas le support qu'elle avait dans la première saison de la part des personnes impliquées dans la série. Elle a aussi dit qu'elle luttait avec le contenu de la saison, et était déçue de ne pas avoir partagé plus de scènes avec Demos, qui est aussi son petit ami dans la vraie vie.

Source : TV Line