Upfronts 2023: NBC renouvelle Law & Order, SVU et Organized Crime

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/04/2023 à 13h10 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - NBC

NBC a renouvelé les trois séries de sa franchise, Law & Order, Law & Order: Organized Crime et Law & Order: Special Victims Unit.

Les renouvellements signifient que la série originale Law & Order entamera sa saison 23, SVU, mené par Mariska Hargitay, aura une saison 25 et le spin-off de SVU, Organized Crime, mené par Christopher Meloni aura une saison 4.



Malgré tout, les trois renouvellements ne sont pas égaux puisque si Law & Order et Law & Order: Special Victims Unit ont bien reçu des commandes de saison complète de 22 épisodes, ce n'est pas le cas de Law & Order: organized Crime, qui n'a reçu qu'une commande pour une saison de 13 épisodes. Les producteurs auraient un plan très spécifique pour la saison à venir, qui fonctionnerait mieux avec une saison réduite.



A date, la saison de SVU réunit 7.1 millions de téléspectateurs pour un taux de 1.0 sur la cible des 18/49 ans, alors que celle d'Organized Crime réunit 5.5 millions pour un taux de 0.5, et Law & Order 6 millions pour un taux de 0.7. Les trois saisons ont légèrement plus de téléspectateurs cette année que l'an passé.

Source : TV Line