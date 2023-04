Star Wars: The Bad Batch renouvelée pour une troisième et dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/04/2023 à 16h36 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Disney +

Disney+ a renouvelé sa série animée Star Wars: The Bad Batch pour une saison 3, qui sera aussi la dernière.

L'ultime saison de The Bad Batch sera diffusée en 2024, sans qu'on ait plus de détails pour le moment.





La seconde saison de 16 épisodes a été diffusée cette année, entre le 4 janvier et le 29 mars.Durant une célébration de Star Wars à Londres, un bref teaser pour la saison 3 a été dévoilé, et il révèle que le Clone Commander Wolffe (vu pour la dernière fois dans Star Wars - The Clone Wars ) et la chasseuse de primes Fennec Shand (vue pour la dernière fois dans la première saison, et doublée par Ming-Na ) seront de retour dans cette toute dernière saison.

Source : TV Line