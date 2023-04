Stranger Things: Netflix commande une série animée

News Séries

2023 - Netflix

Netflix a commandé une série animée dans l'univers de Stranger Things.

Les frères Duffer, créateurs de la série originale, produiront la nouvelle série encore sans nom.



Ils ont expliqué qu'ils avaient toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des cartoons qu'ils regardaient le samedi matin à la télé.



En plus de la série animée, les frères Duffer travaillent aussi sur un prequel à Stranger Things appelé The First Shadow. Et bien sur, ils doivent assurer la toute dernière saison de Stranger Things. Pour le moment, on n'a pas de date pour la dernière saison de la série en langue anglaise la plus populaire de Netflix (la saison 4 a accumulé 1.35 milliards d'heures de visionnages dans ses premiers 28 jours).



On ne devrait pas attendre une annonce pour la saison 5 de sitôt, puisque David Harbour, alias Jim Hopper, a dévoilé que la production de la saison finale ne commencerait pas avant cet été.

