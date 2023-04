Une série Harry Potter commandée par HBO Max avec un engagement de 10 ans !

News Séries

Seriesaddict.fr le 12/04/2023 à 21h01 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2001 - Warner Bros.

Une série basée sur les romans Harry Potter a officiellement été commandée par HBO Max.

Le projet est décrit comme une adaptation fidèle de chacun des sept romans de J.K. Rowling, avec des plans pour la série sur une période de 10 ans (on ne sait pas encore si ça équivaut à 10 saisons, ou simplement une durée de vie de 10 ans pour la série).



Chaque saison sera authentique aux livres originaux et introduira Harry Potter et ses aventures incroyables à un nouveau public à travers le monde, tout en gardant les films originaux et classiques au cœur de la franchise.



Le boss de HBO, Casey Bloys, a déclaré que HBO était ravi de donner au public l'opportunité de découvrir Hogwarts (Poudlard) d'une toute nouvelle manière. Il a ajouté qu'Harry Potter est un phénomène culturel, qui bénéficie clairement d'un amour durable et d'une soif pour le monde de la sorcellerie. En partenariat avec Warner Bros. Television et J.K. Rowling, cette nouvelle série HBO Max creusera plus en profondeur dans chacun des livres que les fans aiment depuis toutes ces années.



Rowling sera productrice, et David Heyman, qui a aidé à produire les 8 films Harry Potter, est en discussion pour être producteur également.



L'annonce a été faite aujourd'hui durant une conférence de presse organisée par la société parente Warner Bros. Discovery, où il a été confirmé que HBO Max et Discovery + allaient fusionner en un seul service de streaming, qui sera nommé Max.



Le casting pour la série Harry Potter n'a pas encore été annoncé.

Source : TV Line