The Ark renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/04/2023 à 13h48 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2022 - SyFy

SyFy vient de renouveler sa série The Ark pour une saison 2.

Le drame spatial vient d'être renouvelé pour une seconde saison, alors que la première est en cours de diffusion et prendra fin le mercredi 19 avril.





Créée par Dean Devlin , The Ark se déroule 100 ans dans le futur, quand des missions de colonisation planétaires ont commencé, pour sécuriser la survie de la race humaine. Quand un vaisseau spatial, l'Arche, fait face à un événement catastrophique, avec encore un an avant de rejoindre la planète sur laquelle il voulait se rendre, un manque de vivres et de leader, les survivants doivent devenir les meilleures versions d'eux mêmes pour survivre et conserver leur trajectoire. Stacey Read et Ryan Adams star composent le casting.

Source : TV Line