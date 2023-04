Freeridge: le spin-off d'On My Block annulé après une saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/04/2023 à 14h18 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Freeridge n'aura pas de saison 2. Netflix a annulé son spin-off d'On My Block .

Freeridge était une comédie sur le passage à l'âge adulte qui suivait les soeurs rivales Gloria et Ines et les amis Demi et Cameron qui ont déclenché une malédiction apportant un sombre malheur dans leur vie.





La série mettait en scène Keyla Monterroso Mejia dans le rôle de Gloria, Bryana Salaz dans le rôle d'Ines, Tenzing Norgay Trainor dans le rôle de Cam, Ciara Riley Wilson dans le rôle de Demi et Peggy Blow (qui jouait Marisol dans On My Block) dans le rôle de Mariluna.Plusieurs acteurs ont aussi repris les rôles qu'ils tenaient dans la série d'origine, dont Paula Garcés dans le rôle de Geny, Eric Gutierrez dans le rôle de Ruben, Eme Ikwuakor dans le rôle de Dwayne et Raushanah Simmons dans le rôle de Mrs. Turner.Freeridge a diffusé les 8 épisodes de sa première (et seule) saison le 2 février 2023. On My Block , quant à elle, a eu droit à quatre saisons entre 2018 et 2021.

Source : TV Line