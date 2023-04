True Detective: un premier trailer pour la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/04/2023 à 14h44 par Amelie Brillet | Divers | 0

2023 - HBO

HBO a dévoilé un premier teaser pour la saison 4 de sa série True Detective.

True Detective: Night Country débutera plus tard cette année !





La nouvelle saison de l'anthologie s'articulera autour d'une disparition en Alaska, et sera menée par Jodie Foster et Kali Reis (boxeuse professionnelle).Lorsque la longue nuit d'hiver tombe à Ennis, en Alaska, les huit hommes qui dirigent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre le cas, les détectives Liz Danvers (Foster) et Evangeline Navarro (Reis) devront confronté leur propre part d'obscurité, et creuser dans les vérités hantées cachées sous la glace éternelle...

Source : TV Line