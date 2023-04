The Regime: un premier teaser pour la série HBO avec Kate Winslet

News Séries

On dit que la politique est un sport violent, mais dans le cas de la mini-série The Regime, menée par Kate Winslet, l'expression pourrait bien être à prendre au pied de la lettre.

HBO a dévoilé un premier teaser pour la série connue jusqu'ici sous le nom The Palace, qui devrait débuter début 2024.





Winslet jouera le rôle de la chancelière d'un pays européen dont on ne nous dit pas le nom. Elle rencontre une représentante américaine jouée par Martha Plimpton qui lui propose son soutien total, mais précise que les Etats-Unis ont besoin que le personnage de Winslet leur démontre de la crédibilité et de la fiabilité... ce qui semble ne pas lui plaire du tout.On la voit déclarer l'arrivée d'une "nouvelle Europe", exige le pardon d'un leader rival qu'elle traite de porc, gifle un autre homme en l'insultant... On voit du sang versé et des gens qui se font tirer dessus alors que le personnage de Winslet déclare qu'elle a fait ce qu'elle a fait au nom de la liberté...En plus de Winslet et Plimpton, le casting est complété par Hugh Grant Andrea Riseborough et Matthias Schoenaerts . Stephen Frears (A Very English Scandal) sera à la réalisation de The Regime, et Will Tracy (Succession, The Menu) sera auteur et showrunner.

