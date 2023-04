The Big Bang Theory: un nouveau spin-off commandé par HBO Max

News Séries

C'est officiel: l'univers de The Big Bang Theory continue à s'étendre. Pas sur CBS, qui diffuse toujours Young Sheldon, mais sur HBO Max.

Chuck Lorre est en développement actif d'un nouveau spin-off qui sera diffusé sur le service de streaming.



La nouvelle interient quatre ans après que la série originale ait pris fin, suite à 12 saisons et 279 épisodes. A ce moment là, Lorre avait expliqué qu'il n'avait pas eu de concept assez solide avant la fin de la production de la série mère. Il avait expliqué qu'une raison économique ne serait pas suffisante, et qu'il faudrait vraiment une bonne raison créative.



Ce qui nous mène à penser que Lorre et son équipe ont trouvé une idée qui leur parait assez spectaculaire. On n'en sait pas plus pour le moment, si un ou plusieurs membres du casting original seront de retour, ou si il s'agira d'un autre prequel qui racontera l'histoire de l'un des autres personnages... tout est possible !

