The Sympathizer: un trailer pour la mini-série avec Robert Downey Jr.

le 13/04/2023 à 17h04 par Amelie Brillet | Divers

HBO a dévoilé une première photo et un trailer pour sa nouvelle mini-série The Sympathizer, adaptée du roman du même nom de Viet Thanh Nguyen, vainqueur du prix Pulitzer.

The Sympathizer est décrite comme un thriller d'espionnage et une satire de plusieurs cultures sur les difficultés d'un espion communiste franco-vietnamien durant les derniers jours de la Guerre du Vietnam, qui cause son exil aux Etats-Unis.





Source : TV Line