A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight: un nouveau prequel Game of Thrones commandé par HBO

13/04/2023

George R.R. Martin, l'auteur de Game Of Thrones, avait déclaré que HBO ne ferait pas de série à partir de ses nouvelles Dunk And Egg. Mais ces personnages seront bien au centre de A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, le prequel auquel la chaîne câblée a donné le feu vert.

La série sera écrite et produite par Martin et Ira Parker. Ryan Condal, qui est actuellement le showrunner de House Of The Dragon, sera producteur du nouveau prequel aux côtés de Vince Gerardis.



Un siècle avant les événements de Game Of Thrones, deux héros improbables ont erré à travers Westeros. Un chevalier jeune et naïf, mais courageux, Ser Duncan the Tall” (alias Dunk) et son petit écuyer Egg. Située à un âge où les Targaryen règnent toujours sur le Trône de Fer et où le dernier dragon n'est pas encore sorti des mémoires des vivants, la série promet de grandes destinées, de puissants ennemis et de dangereux exploits à ces improbables et incomparables amis.



En 2021, le chef de HBO et Max Casey Bloys a insisté sur le fait que les concepts de spin-offs qui étaient validés seraient les meilleurs, selon plusieurs critères. Qu'est-ce qui est excitant ? QU'est-ce que les fans adoreraient ? Dunk and Egg en fait partie, mais ce n'est pas le seul.

