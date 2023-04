Never Have I Ever: une date et un teaser pour la dernière saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/04/2023 à 21h09 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Netflix

Netflix a annoncé une date de diffusion pour la quatrième et dernière saison de sa série Never Have I Ever, et on a même droit à un petit teaser pour annoncer la date!

Never Have I Ever reviendra pour son ultime saison, qui coïncide avec la dernière année au lycée de Devi, le jeudi 8 juin.





La comédie, créée par Mindy Kaling et Lang Fisher , met en scène Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi, une adolescente indo-américaine qui fait le deuil de son père récemment décédé, et essaie de s'en sortir dans sa vie sociale et amoureuse au lycée.En plus de Ramakrishnan, le casting de la saison 4 inclura Poorna Jagannathan Richa Moorjani , Jaren Lewison, Darren Barnet, Lee Rodriguez et Ramona Young

Source : TV Line