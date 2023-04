Max développe une série The Conjuring, mais un gros élément sera différent

News Séries

2013 - New Line Cinema

Warner Bros. Discovery a dévoilé son nouveau service de streaming Max (fusion de HBO Max et de Discovery+) et a annoncé qu'elle avait commandé une série autour de l'univers des films The Conjuring.

Mais il y a une différence de taille, puisque la série change de genre. Il s'agira d'un drame, et pas d'une série horrifique.



La description officielle n'est pas encore disponible, mais on sait que la série sera basée sur les films produits par New Line Cinema et distribués par Warner Bros. Pictures, et que la version télé poursuivra sur les bases de l'histoire créée dans les films.



Patrick Wilson et Vera Farmiga jouaient Ed et Lorraine Warren dans les trois films de 2013, 2016 et 2021. L'univers Conjuring a aussi mené à différents spin-offs dont Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017), The Nun (2018), The Curse of La Llorona (2019) et Annabelle Comes Home (2019). Un autre sequel, The Nun 2, sortira le 2 septembre 2023 aux USA. Collectivement, les films ont engendré plus de 2 milliards de recette à travers le monde.



Peter Safran, le producteur de Conjuring, sera producteur du projet, qui est en développement à Warner Bros. Television. Le réalisateur du premier film, James Wan, est en discussions pour produire la série.

