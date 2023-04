The Great: le trailer de la saison 3 est là

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/04/2023 à 15h42 par Amelie Brillet | Divers | 0

2023 - Hulu

Hulu a dévoilé le trailer officiel de la troisième saison de sa série The Great.

Le monde extérieur devient de plus en plus dangereux dans la saison 3 de The Great, qui comme annoncé plus tôt, revient pour sa saison 3 le vendredi 12 mai avec ses 10 épisodes:





Dans le trailer de la saison 3 de la comédie historique alternative, on peut voir que Catherine et son mari Peter essaient de se reconcentrer sur leur mariage, même si elle a essayé de le tuer et a enfermé tous ses amis... Ils voient même un conseiller matrimonial. Mais quand elle leur propose de se tourner vers la foi pour trouver une réponse à leurs problèmes, ils trouvent tous deux la réponse ennuyeuse.Hors des murs du château, c'est une autre histoire: le peuple n'aime pas Catherine, et ont même créé des figurines à son effigie sur laquelle ils crachent. Alors que les paysans brûlent des villes et menacent d'une révolte, Catherine se soucie de la suite de son règne... mais Peter n'est pas du tout inquiet.

Source : TV Line