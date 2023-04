The Continental: une date et un teaser pour le prequel de John Wick

News Séries

Seriesaddict.fr le 17/04/2023 à 16h12 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Peacock

Peacock a dévoilé une date et un teaser pour sa nouvelle série The Continental.

La série spin-off des films John Wick débutera en septembre sur le streamer.





Dans le teaser, on peut voir des aperçus rapides de différents assassins dans le New York des années 70. On voit plusieurs hôtes s'enregistrer au Continental, et plusieurs corps sans vie et ensanglantés en sortir... Au beau milieu de cours de feu, de coups de pied de karaté et d'épées de samouraïs, un jeune Winston Scott pause les yeux sur l'hôtel pour la première fois, et entre à l'intérieur.The Continental, vendu comme "un événement en trois parties" par Peacock, est un prequel de la franchise de films menée par Keanu Reeves, avec Colin Woodell qui joue un jeune Winston Scott, le propriétaire de l'hôtel joué par Ian McShane dans les films.Winston est entraîné dans le New-York tout droit sorti de l'enfer des années 70 et doit faire face à un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui.Le casting est complété par Mel Gibson, Katie McGrath, Mishel Prada, Ben Robson ou encore Hubert Point Du-Jour.

Source : TV Line