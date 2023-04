The Idol: une date et un teaser pour la série du créateur d'Euphoria avec The Weeknd et Lily-Rose Depp

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/04/2023 à 08h38 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - HBO

HBO a enfin dévoilé une date et un nouveau teaser pour sa série The Idol.

La série du chanteur pop The Weeknd débutera le dimanche 4 juin:





Le drame suit une pop star ( Lily-Rose Depp ) alors qu'elle avance dans l'industrie de la musique, et qu'elle fini par tomber sous le contrôle d'un propriétaire de boîte de nuit devenu leader secte, joué par Abel Tesfaye, alias The Weeknd.Après qu'une dépression nerveuse ait fait dérailler sa dernière tournée, Jocelyn est déterminée à revendiquer son statut de la pop star la plus grande et la plus sexy des Etats-Unis. Sa passion est rallumée par Tedros, un imprésario de boîte de nuit au passé sordide. Son réveil romantique l'amènera-t-elle vers de nouveaux sommets ou vers les profondeurs les plus sombres de son âme ?Le casting est complété par Troye Sivan Mike Dean , Ramsey, Jennie Ruby Jane et Moses Sumney.Tesfaye est aussi producteur de The Idol aux côtés de Sam Levinson Euphoria ) et Reza Fahim.

Source : TV Line