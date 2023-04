The Rookie renouvelée pour une saison 6

News Séries

ABC a renouvelé sa série The Rookie pour une saison 6.

Le procédural au ton léger a décroché une sixième saison, durant laquelle elle franchira le cap des 100 épisodes.





A ce jour, la saison 5 du drame mené par Nathan Fillion réunit en moyenne 6.5 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.7. Elle fait mieux en audiences que la saison précédente, et juste un petit dixième en moins sur le taux. Des 10 drames diffusés par ABC cette saison, elle est première sur les audiences, et seconde derrière Grey's Anatomy sur le taux.Le sort du spin-off mené par Niecy Nash , The Rookie: Feds, qui après un départ solide est maintenant huitième en audiences et septième ex-aequo pour le taux, n'a pas encore été révélé.The Rookie terminera sa saison 5 le mardi 2 mai.

