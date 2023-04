Des dates pour Cruel Summer, grown-ish sur Freeform et Praise Petey

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/04/2023 à 09h15 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2023 - Freeform

Freeform commence à programmer son été, en dévoilant des dates pour Cruel Summer, grown-ish et Praise Petey.

La saison 2 de l'anthologie Cruel Summer débutera le lundi 5 juin avec deux épisodes. La nouvelle saison du drame psychologique proposera un nouveau mystère et un tout nouveau casting mené par Sadie Stanley (The Goldbergs), Lexi Underwood (Little Fires Everywhere) et Griffin Gluck (Locke & Key, Private Practice).



La saison 2 se déroulera dans une ville idyllique au bord de l'eau dans le Nord-ouest pacifique et suit l'ascension et la chute d'une amitié adolescente intense. L'histoire sera racontée sur trois timelines différentes autour de l'an 2000. Le casting est complété par KaDee Strickland (Private Practice), Lisa Yamada (Little Fires Everywhere) et Sean Blakemore (General Hospital, Greenleaf).



Freeform a aussi révélé que grown-ish reviendrait pour la première moitié de sa sixième et dernière saison le mercredi 28 juin. Justine Skye (qui joue Annika) et Tara Raani (Zaara) ont été promues au rang de régulières.



La chaîne a aussi programmé sa nouvelle série animée Praise Petey, qui débutera le vendredi 21 juillet avec deux épisodes. Avec la voix d'Annie Murphy (Schitt’s Creek), la série suit Petey, une fille branchée de New York qui a tout, jusqu'à ce que sa vie s'écroule autour d'elle. Par chance, un mystérieux cadeau de son père lui donne un nouveau départ: elle va moderniser son culte dans une petite ville.



Le casting de voix est complété par John Cho (Cowboy Bebop), Kiersey Clemons (The Flash), Stephen Root (Barry), Amy Hill (Magnum P.I.) et Christine Baranski (The Good Fight).

Source : TV Line